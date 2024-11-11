Пьяного 15-летнего водителя ВАЗа задержали в Свердловской области

В Свердловской области правоохранители задержали 15-летнего подростка за рулем ВАЗ-2107. Как рассказал сайт Ura.ru со ссылкой на городскую Госавтоинспекцию, юноша ехал за рулем пьяным и без водительских прав.
Экипаж ДТП остановил подростка утром 10 ноября у дома № 66 на улице Калинина в Каменске-Уральском. Прибор при проведении освидетельствования показал наличие алкоголя. Юноша рассказал, что взял автомобиль у отца, пока тот спал.
Правоохранители составили административный материал и отпустили несовершеннолетнего лихача. Автомобиль доставили на спецстоянку.
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