Пьяная женщина за рулем Lada врезалась в грузовик в Ижевске

В Ижевске пьяная женщина за рулем LADA Granta устроила ДТП. Об этом сообщил сайт izhlife.ru со ссылкой на Госавтоинспекцию Удмуртии.

Авария случилась утром в воскресенье, 9 ноября, на улице Ленина. По предварительной информации, пьяная женщина не справилась с управлением и врезалась в стоящий грузовик Mercedes.

Водитель отечественного авто сильно пострадала, ее доставили в больницу. Машину Lada отвезли на штрафстоянку.