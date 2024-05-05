Пьяная женщина приставала к детям и разбила нос бабушке в автобусе под Ярославлем | 360°

Происшествия 05 мая 2024, 17:09 Пьяная женщина приставала к детям и разбила нос бабушке в автобусе под Ярославлем Пассажирка автобуса в Брагине приставала к девочкам и разбила женщине нос Freepik

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В Брагинк Ярославской области пьяная пассажирка устроила дебош в автобусе. Об этом сообщил сайт progorod76.ru.

Женщина находилась в нетрезвом состоянии. Она пристала к двум ехавшим с тренировки девочкам и начала запугивать их угрозами.

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«При этом орала на весь автобус, налетела с кулаками на бабушку и разбила ей нос. Села прямо к детям и никуда их не пускала», — рассказали очевидцы.

Несколько пассажирок отреагировали на случившееся. Они вышли на остановке с девочками и дождались, пока детей заберут взрослые.

В январе нетрезвая пассажирка самолета, следовавшего из Чебоксар в Москву, устроила эротические танцы. Она приставала к людям, щупала их, а затем ее стошнило на сидевшего рядом мужчину. Женщина извинилась и попыталась почистить одежду салфетками, но потом ее снова вырвало.