Пьяная женщина попалась за рулем Mercedes в Казани
В Казани задержали пьяную женщину, которая была за рулем Mercedes. Об этом сообщил сайт inkazan.ru со ссылкой на Госавтоинспекцию города.
Женщина попалась полицейским на Сибирском тракте. Проверка показала, что допустимая доза алкоголя превышена в несколько раз.
В отношении нарушительницы составили протокол. Ей грозит штраф и лишение прав.
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