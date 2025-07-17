Пьяная школьница попала в аварию на мотовездеходе в ЯНАО

В Салехарде возбуждили уголовное дело в отношении 17-летней девушки, уличенной в управлении мотовездеходом в пьяном виде без наличия водительских прав. Информация опубликована на официальном портале регионального управления Следственного комитета РФ, написал Ura.ru.

По предварительным данным, вечером девушка решила прокатиться по улицам города на транспортном средстве, принадлежащем ее семье, несмотря на отсутствие разрешения на вождение. В салоне находились трое молодых людей, известных ей. Внезапно молодая водительница утратила контроль над машиной, что привело к перевороту мотовездехода.

Последствием происшествия стали серьезные травмы одного из пассажиров, оцененные следствием как тяжкий вред здоровью. Уголовное дело расследуется в установленном порядке.

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