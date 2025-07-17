Пьяная школьница попала в аварию на мотовездеходе в ЯНАО

В Салехарде возбуждили уголовное дело в отношении 17-летней девушки, уличенной в управлении мотовездеходом в пьяном виде без наличия водительских прав. Информация опубликована на официальном портале регионального управления Следственного комитета РФ, написал Ura.ru .

По предварительным данным, вечером девушка решила прокатиться по улицам города на транспортном средстве, принадлежащем ее семье, несмотря на отсутствие разрешения на вождение. В салоне находились трое молодых людей, известных ей. Внезапно молодая водительница утратила контроль над машиной, что привело к перевороту мотовездехода.

Последствием происшествия стали серьезные травмы одного из пассажиров, оцененные следствием как тяжкий вред здоровью. Уголовное дело расследуется в установленном порядке.