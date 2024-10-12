Пьяная россиянка перекрыла проезд в Малайзии и нарвалась на удары плетью

Россиянке в Малайзии грозит наказание ударами плетью за пьяную выходку на дороге в округе Шах-Алам. Женщина перекрыла проезд и подралась с полицейскими, сообщила газета Malay Mail .

Очевидцы 9 октября пожаловались на то, что иностранка мешала проезду автомобилей. Приехавшие на место полицейские обнаружили пьяную 32-летнюю женщину без удостоверения личности. При задержании она повела себя агрессивно.

Правоохранители установили личность хулиганки. Она приехала в Малайзию из России четыре года назад в качестве туристки, но не смогла вернуться из-за пандемии. Женщина жила на улице.

Она пробудет под арестом до 22 октября. Россиянке грозит штраф, тюремное заключение сроком до пяти лет или порка до шести ударов плетью.

Похожий случай произошел в Японии. «Известия» сообщили, что пьяный бизнесмен из России пошутил о бомбе в скоростном поезде. Из-за этого полиции пришлось остановить состав и эвакуировать пассажиров.