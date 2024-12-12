Пьяная автомобилистка столкнулась с автобусом и врезалась в жилой дом в Екатеринбурге

Жительница Екатеринбурга под воздействием алкоголя стала виновницей ДТП с пассажирским автобусом. Авария произошла на улице Малышева, передает «ФедералПресс» со ссылкой на представителей Госавтоинспекции Свердловской области.

Полицейские установили, что женщина 1958 года рождения, управляя иномаркой Hyundai Creta, по касательной столкнулась с автобусом ПАЗ маршрута № 77, а после этого врезалась в стену жилого дома. Пострадавших удалось избежать.

Проверка показала наличие 0,990 миллиграмма алкоголя на литр выдыхаемого воздуха в организме нарушительницы. Против автомобилистки составили административный протокол.