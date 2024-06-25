Питбайк разорвало пополам в аварии в Кургане

В Керамзитном Курганской области произошло ДТП, в результате которого питбайк марки Holeshot разорвало пополам. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на ГИБДД по области.
Водитель Mitsubishi, совершая левый поворот в неположенном месте, не уступил дорогу питбайку, который ехал навстречу.
Молодой человек на питбайке получил травмы и отказался проходить медицинскую экспертизу на предмет определения алкогольного опьянения. Во время происшествия не использовались мотошлем и другие предметы защиты. Проводится проверка.