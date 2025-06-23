«Пишет сам на листке». Что известно о состоянии Зубкова после атаки льва

Руководителя парка львов «Тайган» в Крыму Олега Зубкова готовят к переправке в Симферополь. Об этом сообщил в Telegram-канале гендиректор Большого московского государственного цирка на проспекте Вернадского Эдгард Запашный, сославшись на окружение пострадавшего.

«Пишет сам на листке — общается с врачами так», — добавил он.

Чуть позже телеканал «Крым 24» опубликовал кадры, как Зубкова вывозят из больницы в Белогорске и грузят в реанимобиль. По его информации, мужчина всю ночь провел в реанимации.

Лев напал на Зубкова накануне вечером, когда тот зашел к нему в клетку. Владелец зверинца сумел выбраться и только после этого потерял сознание.

Следственный комитет проводит проверку по статьям о нарушении требований охраны труда и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.