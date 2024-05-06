Пилоты российской авиакомпании заметили красный шар во время полета | 360°

Происшествия 06 мая 2024, 11:18 Пилоты российской авиакомпании заметили красный шар во время полета Aviaincident: пилоты «Азимута» заметили красный шар во время полета 4 мая РИА «Новости»

Читать 360 в

Неопознанный летательный аппарат заметили пилоты российской авиакомпании «Азимут». Речь идет о странном шаре красного цвета с подвесным устройством, сообщил Telegram-канал Aviaincident.

По данным канала, 4 мая вечером самолет «Азимута» выполнял рейс Ереван — Москва (Внуково).

Реклама

Когда Sukhoi SuperJet 100 находился на высоте примерно 8,5 тысячи метров и пролетал в 15 километрах от города Венев Тульской области, экипаж заметил красный шар с подвесным устройством. Летательный объект был примерно в полутора километрах от самолета.

По информации авторов сообщения, о произошедшем уведомили органы противовоздушной обороны.

В Москве самолет благополучно приземлился около 20:40, уточнила Lenta.ru со ссылкой на FlightAware.