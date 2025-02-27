Командир экипажа самолета DHC-8, который должен был выполнить рейс Хабаровск — Николаевск-на-Амуре, решил вернуть воздушное судно на стоянку из-за резкого ухудшения состояния второго пилота. Мужчине стало плохо перед взлетом, уточнили в Дальневосточной транспортной прокуратуре .

ЧП произошло 25 февраля, когда DHC-8 готовили к взлету. После возвращения на стоянку, на место сразу вызвали медиков.

В итоге борт вылетел в Николаевск-на-Амуре с задержкой в связи с необходимостью замены экипажа.

В обстоятельствах случившегося теперь разбирается Хабаровская транспортная прокуратура. Во время проверки сотрудники проверят соблюдение требований законодательства о безопасности полетов, а также оценят подготовку экипажа к вылету.