Командир экипажа самолета DHC-8, который должен был выполнить рейс Хабаровск — Николаевск-на-Амуре, решил вернуть воздушное судно на стоянку из-за резкого ухудшения состояния второго пилота. Мужчине стало плохо перед взлетом, уточнили в Дальневосточной транспортной прокуратуре.
ЧП произошло 25 февраля, когда DHC-8 готовили к взлету. После возвращения на стоянку, на место сразу вызвали медиков.
В итоге борт вылетел в Николаевск-на-Амуре с задержкой в связи с необходимостью замены экипажа.
В обстоятельствах случившегося теперь разбирается Хабаровская транспортная прокуратура. Во время проверки сотрудники проверят соблюдение требований законодательства о безопасности полетов, а также оценят подготовку экипажа к вылету.
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