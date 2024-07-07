Дельтаплан с 75-летним пилотом разбился в Алтайском крае

Дельтаплан разбился неподалеку от поселка Центральный в Алтайском крае. В результате скончался пилот летательного средства, сообщили в пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

В ведомстве отметили, что ЧП произошло в субботу. Мужчина 1949 года рождения при взлете на дельтаплане потерпел крушение и получил смертельные травмы.

Все обстоятельства случившегося теперь устанавливает Барнаульская транспортная прокуратура. Также специалисты проверят соблюдение требований воздушного законодательства.

В декабре 2023 года крушение дельтаплана произошло в Ставропольском крае. Летательный аппарат врезался в землю на большой скорости, погибли два человека.