Дельтаплан с 75-летним пилотом разбился в Алтайском крае
Дельтаплан разбился неподалеку от поселка Центральный в Алтайском крае. В результате скончался пилот летательного средства, сообщили в пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.
В ведомстве отметили, что ЧП произошло в субботу. Мужчина 1949 года рождения при взлете на дельтаплане потерпел крушение и получил смертельные травмы.
Все обстоятельства случившегося теперь устанавливает Барнаульская транспортная прокуратура. Также специалисты проверят соблюдение требований воздушного законодательства.
В декабре 2023 года крушение дельтаплана произошло в Ставропольском крае. Летательный аппарат врезался в землю на большой скорости, погибли два человека.
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Дельтаплан с 75-летним пилотом разбился в Алтайском крае
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