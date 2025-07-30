Петух случайно убил мужчину на Бали

Петушиный бой на острове Бали закончился гибелью мужчины. Он получил смертельный удар лезвием, привязанным к ноге птицы, сообщило South China Morning Post .

Все произошло в городе Денпасар во время традиционного петушиного боя. По данным полиции, 50-летний И Ненгах Судана пришел посмотреть шоу.

Один из петухов внезапно вырвался из-под контроля и бросился на другую птицу. Стоявший рядом Судана получил удар в живот металлическим лезвием, прикрепленным к ноге петуха. Его доставили в больницу, но врачи не смогли его спасти.

Петушиные бои запрещены во многих частях Индонезии, однако на Бали они считаются неотъемлемой составляющей некоторых религиозных церемоний.

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