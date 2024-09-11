Петербуржца отправили в колонию за дебош в кафе и нападение на полицейского

Суд в Центральном районе Северной столицы вынес приговор 25-летнему местному жителю, который устроил дебош в кафе. Об этом сообщила газета «Петербургский дневник» со ссылкой на пресс-службу городской прокуратуры.
Происшествие случилось весной в заведении на Гончарной улице. Установлено, что мужчина, находясь в состоянии опьянения, угрожал официанту ножом. Кроме того, он ударил прибывшего на вызов полицейского вилкой в грудь.
Было возбуждено уголовное дело. Фигуранта отправили на год в колонию-поселение.
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