Петербуржца осудят за угон машины каршеринга через аккаунт пьяного друга

Житель Санкт-Петербурга предстанет перед судом по делу об угоне каршерингового авто. Об этом сообщил «Петроград» со ссылкой на данные городской прокуратуры.
По версии следствия, 21 сентября 2024 года фигурант находился в гостях у знакомого, где приятели распивали спиртное. В какой-то момент хозяин квартиры уснул, а мужчина забрал телефон товарища и заказал каршеринговую машину марки EXEED через его аккаунт.
Во время поездки нарушитель потерял контроль над автомобилем и столкнулся со столбом. Водитель самостоятельно обратился в службу экстренной помощи и доложил об аварии. Материалы дела уже направили в суд, добавил телеканал «Санкт-Петербург».
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