Петербуржца осудят за угон машины каршеринга через аккаунт пьяного друга

Житель Санкт-Петербурга предстанет перед судом по делу об угоне каршерингового авто. Об этом сообщил « Петроград » со ссылкой на данные городской прокуратуры.

По версии следствия, 21 сентября 2024 года фигурант находился в гостях у знакомого, где приятели распивали спиртное. В какой-то момент хозяин квартиры уснул, а мужчина забрал телефон товарища и заказал каршеринговую машину марки EXEED через его аккаунт.

Во время поездки нарушитель потерял контроль над автомобилем и столкнулся со столбом. Водитель самостоятельно обратился в службу экстренной помощи и доложил об аварии. Материалы дела уже направили в суд, добавил телеканал «Санкт-Петербург».