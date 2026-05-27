Петербуржца осудили за поджог двери в доме и хищение денег

В Петербурге бывший заключенный осужден за акт вандализма и кражу денег с банковского счета, сообщили «МК в Питере» в прокуратуре Приморского района.

По данным прокуратуры, вечером 19 января 2026 года мужчина поджег деревянную дверь в подъезде дома на Комендантском проспекте, движимый скукой. Пожарные оперативно ликвидировали возгорание, пострадавших нет. Ущерб управляющей компании составил 10 тысяч рублей.

Кроме того, в феврале подсудимый нашел чужую банковскую карту и использовал ее для оплаты в магазинах, похитив около 10 тысяч рублей. Суд приговорил мужчину к четырем годам и четырем месяцам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.