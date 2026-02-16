Петербуржец воткнул катану в пах собутыльнику

Ссора на кухне коммунальной квартиры в Выборге закончилась убийством. Мужчина нанес смертельный удар катаной в пах своему собутыльнику. Об этом сообщила пресс-служба полиции Санкт-Петербурга.

Вечером 14 февраля в полицию Выборгского района Ленинградской области поступило сообщение от жительницы дома № 15 на Ленинградском шоссе. Она рассказала, что неизвестный мужчина ударил мечом ее соседа.

Полицейские, прибывшие на место происшествия, задержали подозреваемого. Он находился в своей комнате коммунальной квартиры и был сильно пьян.

Как выяснилось, 42-летний мужчина во время застолья на общей кухне коммунальной квартиры поссорился со своим 43-летним гостем. Как отметили в полиции, он «не справился с эмоциями», схватил катану из комнаты и вонзил ее в пах противнику.

«Пострадавший скончался на месте происшествия во время реанимационных действий медиков», — уточнили в пресс-службе.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее в Челябинске мужчина убил собутыльника ударом меча. Причиной нападения стал незначительный конфликт во время распития спиртных напитков. Пострадавший скончался на месте.