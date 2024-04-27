Петербуржец сел на облитое щелочью место в автобусе и попал в больницу | 360°

Происшествия 27 апреля 2024, 18:58 Петербуржец сел на облитое щелочью место в автобусе и попал в больницу 78.ru: разлитая на сиденье автобуса щелочь разъела кожу петербуржца до некроза РИА «Новости»

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Госпитализацией обернулась поездка на автобусе для жителя Санкт-Петербурга, севшего на облитое неизвестной жидкостью место. В комментарии изданию 78.ru пассажир заявил, что получил некроз ягодиц.

По словам собеседника журналистов, последнюю поездку в автобусе он совершил 18 апреля. Сев на свободное место, ничего необычного не почувствовал. Только после выхода из транспорта у него началось жжение. Дома пострадавший обнаружил, что задняя часть штанов полностью выцвела, а боль усилилась.

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«Дома увидел, что там некроз. Обратились в травму. Сказали — госпитализировать надо, сейчас в больнице лежу», — рассказал пассажир.

Врачи заявили, что пострадавший сел на вещество, содержащее щелочь, которая сильно разъела кожу.

Пострадавший добавил, что пожаловался в полицию и отправил им номер проездного. Правоохранители пообещали посетить его в больнице на следующий день, но так и не приехали.

В автобусе Волгограда толпа подростков избила пассажира, сделавшего им замечание. Пострадавший получил множественные травмы, а агрессивные юноши стали фигурантами уголовного дела о хулиганстве.