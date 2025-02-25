Петербуржец предстанет перед судом за угрозу супруге топором

В Петербурге 45-летнему жителю Красносельского района предъявили обвинение в угрозе убийством. Материалы уголовного дела направили в суд, сообщила Neva.Today со ссылкой на пресс-службу городской прокуратуры.
По версии следствия, фигурант поссорился со своей женой. В ходе конфликта мужчина замахнулся на супругу топором и стал угрожать. Потерпевшая обратилась в полицию.
Агрессора задержали. В ближайшее время он предстанет перед судом.
Встреча администрации Одинцова с жителями прошла в Звенигороде
Более 600 лыжников приняли участие в спортивном турнире в Одинцове
ВС России освободили еще два населенных пункта в курском приграничье
Суд арестовал имущество экс-мэра Сочи Копайгородского по делу о взятке
Лавров обвинил Европу в попытке подорвать урегулирование конфликта на Украине
Бойцов СВО поздравили с Днем защитника Отечества в Солнечногорске
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте