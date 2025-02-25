Петербуржец предстанет перед судом за угрозу супруге топором

В Петербурге 45-летнему жителю Красносельского района предъявили обвинение в угрозе убийством. Материалы уголовного дела направили в суд, сообщила Neva.Today со ссылкой на пресс-службу городской прокуратуры.

По версии следствия, фигурант поссорился со своей женой. В ходе конфликта мужчина замахнулся на супругу топором и стал угрожать. Потерпевшая обратилась в полицию.

Агрессора задержали. В ближайшее время он предстанет перед судом.