Петербуржец предстанет перед судом за наезд на ребенка на Красносельском шоссе

В Петербурге состоится суд над водителем, который сбил ребенка на пешеходном переходе. Авария произошла летом текущего года на Красносельском шоссе, написала Neva.Today .

По сообщению пресс-службы прокуратуры Петербурга, в Красносельском районе утвердили обвинительное заключение по уголовному делу мужчины. Его обвиняют по статье 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).

Согласно данным следствия, 29 июня 2025 года водитель ехал по Красносельскому шоссе от Колобановской улицы в сторону Полевой. Проехав на красный сигнал светофора, он вылетел на перекресток у дома № 40 и сбил ребенка. Несовершеннолетний пешеход получил серьезные травмы. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.