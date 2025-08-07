Петербуржец пострадал под колесами поезда на станции Назия

Транспортная полиция ведет проверку по факту несчастного случая на железнодорожной станции Назия в Ленинградской области. Сообщение о произошедшем поступило в дежурную часть около 10:30 во вторник, 6 августа. Об этом сообщила «Мойка78» со ссылкой на пресс-службу УТ МВД по СЗФО.

Правоохранители установили, что пострадавший — 23-летний житель Санкт-Петербурга. Предполагается, что молодой человек не соблюдал правила безопасности при переходе путей. Машинист сигналил и предпринял экстренное торможение, однако остановить поезд вовремя не удалось, написал телеканал «Санкт-Петербург».

Пострадавшего отправили в больницу. Проверка продолжается.

