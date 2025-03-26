Петербуржец попал в больницу после нападения бывшей супруги с ножом

Сотрудники правоохранительных органов задержали безработную жительницу Санкт-Петербурга, которая напала с ножом на бывшего супруга. Происшествие случилось в парадной одного из домов на улице Всеволода Вишневского. Об этом сообщил сайт Neva.Today.