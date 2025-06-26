Петербуржец попал под статью за пьяную шалость с петардой
Пьяная шалость жителя Петербурга обернулась возбуждением уголовного дела о хулиганстве. Об этом сообщило СМИ со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД РФ по региону.
Согласно данным ведомства, 53-летний мужчина, находясь в состоянии опьянения, бросил петарду в мусорную урну, после чего произошел хлопок.
Объяснить мотивы своего поступка он не смог. Обошлось без пострадавших. Предполагаемого злоумышленника задержали.
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