Петербуржец попал под статью за пьяную шалость с петардой

Пьяная шалость жителя Петербурга обернулась возбуждением уголовного дела о хулиганстве. Об этом сообщило СМИ со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД РФ по региону.

Согласно данным ведомства, 53-летний мужчина, находясь в состоянии опьянения, бросил петарду в мусорную урну, после чего произошел хлопок.

Объяснить мотивы своего поступка он не смог. Обошлось без пострадавших. Предполагаемого злоумышленника задержали.