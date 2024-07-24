Петербуржец получил условный срок за кражу кота и украшений у экс-возлюбленной

Выборгский райсуд вынес приговор жителю Петербурга, обвиняемому в квартирной краже. Об этом сообщил сайт Neva.Today со ссылкой на объединенную пресс-службу инстанций города.

Установлено, что в августе 2023 года фигурант вскрыл замки и пробрался в жилище бывшей возлюбленной. Он планировал забрать кота, однако также прихватил дорогостоящие украшения. Мужчина отметил, что хотел вернуть вещи, которые когда-то сам подарил девушке.

Было возбуждено уголовное дело. Петербуржец возместил ущерб и получил условное лишение свободы сроком 1,5 года.