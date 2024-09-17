Петербуржец получил условный срок по делу о ДТП с гибелью иностранца

Выборгский районный суд вынес приговор жителю Петербурга, который устроил смертельное ДТП. Об этом сообщила Neva.Today со ссылкой на пресс-службу инстанций города.

Установлено, что осенью 2023 года фигурант, находясь за рулем машины LADA Largus, не справился с управлением и выехал на другую полосу для вынужденной остановки. В результате легковушка протаранила стоящий Chevrolet Cruze.

Кроме того, под колеса отечественной машины попал гражданин Конго. Иностранец скончался на месте. Автомобилисту назначили наказание в виде двух лет лишения свободы условно.