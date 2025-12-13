Петербуржец получил переломы при попытке дотянуться до звезды на елке ради возлюбленной

Романтичный житель Санкт-Петербурга хотел дотянуться до звезды на 10-метровой новогодней елке ради возлюбленной, но рухнул на землю. Подробности сообщила Neva.Today со ссылкой на пресс-службу Елизаветинской больницы.

По словам пострадавшего, он не рассчитал свои силы и навыки. Врачи диагностировали у него открытый перелом левой бедренной кости и перелом лодыжек. Пациенту потребовалась экстренная операция.

Также у мужчины выявили тромбоз поврежденной конечности. Плановая операция по восстановлению костных структур будет проведена после того, как исчезнет риск отрыва тромба. Сейчас состояние петербуржца стабильное.