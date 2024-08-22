Петербуржец получил год колонии за попытку подкупа полицейского

Суд вынес приговор жителю Петербурга, который хотел подкупить полицейского. Об этом сообщил « Питер ТВ » со ссылкой на данные прокуратуры Невского района.

Установлено, что фигурант, находясь в продуктовом магазине, попытался передать взятку правоохранителю. Таким образом злоумышленник собирался избежать изъятия контрафактного алкоголя.

Мужчина положил 30 тысяч рублей в пачку сигарет, однако страж порядка отказался от денег. Обвиняемому назначили наказание в виде одного года колонии общего режима.