Петербуржец получил год колонии за попытку подкупа полицейского
Суд вынес приговор жителю Петербурга, который хотел подкупить полицейского. Об этом сообщил «Питер ТВ» со ссылкой на данные прокуратуры Невского района.
Установлено, что фигурант, находясь в продуктовом магазине, попытался передать взятку правоохранителю. Таким образом злоумышленник собирался избежать изъятия контрафактного алкоголя.
Мужчина положил 30 тысяч рублей в пачку сигарет, однако страж порядка отказался от денег. Обвиняемому назначили наказание в виде одного года колонии общего режима.
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