Петербуржец получил четыре года колонии за обман с турами на полмиллиона рублей

Суд вынес приговор жителю Петербурга, обвиняемому в обмане 18 человек. Об этом сообщила Neva.Today со ссылкой на пресс-службу инстанций города.

Установлено, что в период с мая по ноябрь 2023 года фигурант распространял объявления о продаже туров и билетов в различные культурные места. Доверчивые граждане переводили злоумышленнику деньги, однако выбранную услугу не получали.

Сумма ущерба составила более 500 тысяч рублей. Аферисту назначили наказание в виде четырех лет лишения свободы в колонии строгого режима.