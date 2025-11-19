Петербуржец получил 6 лет тюрьмы за ложное сообщение о теракте

Калининский районный суд Санкт-Петербурга вынес приговор мужчине, признав его виновным в заведомо ложном сообщении об акте терроризма. Об этом написал телеканал «Санкт-Петербург» .

По информации объединенной пресс-службы судов, инцидент произошел 10 июля 2024 года. Мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, совершил два звонка в службу экстренных вызовов «112». Он сообщил о готовящемся поджоге и угрозе расстрела сотрудников 21 отдела полиции УМВД России по Калининскому району, сообщила Neva.Today.

Подсудимый заявил, что не имел намерения дестабилизировать работу полиции и совершил поступок из хулиганских побуждений.

Суд назначил мужчине наказание в виде шести лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима.