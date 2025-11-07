Петербуржец отправится в колонию за хищение 50 тыс. рублей с банковской карты

В Санкт-Петербурге суд отправил в колонию мужчину, который был признан виновным в краже денег с банковского счета своей знакомой. Об этом написал телеканал «Санкт-Петербург» .

По информации пресс-службы прокуратуры Санкт-Петербурга, инцидент произошел 1 июня этого года. Фигурант дела, ранее уже имевший проблемы с законом, находился в квартире на Большой Пушкарской улице вместе с женщиной. Воспользовавшись ее мобильным телефоном, он через мобильное приложение банка перевел себе 50 тысяч рублей.

Злоумышленник совершил 38 финансовых операций, отправив деньги друзьям, и использовал часть средств для оплаты покупок. Учитывая рецидив преступления, суд приговорил мужчину к двум годам и двум месяцам лишения свободы в колонии общего режима.