Петербуржец бросили коктейли Молотова в здание военкомата Ленобласти

Днем в пятницу житель Санкт-Петербурга попытался поджечь здание военного комиссариата Ленинградской области на набережной Фонтанки. Об этом сообщила «Фонтанка» .

Очевидцами ЧП стали пассажиры экскурсионного автобуса. Они заметили, как мужчина бросил сразу две бутылки с зажигательной смесью в окно на первом этаже.

Судя по кадрам, фитиль отлетел от бутылки, поэтому зажигательная смесь не причинила серьезного вреда дверям.

На место оперативно прибыли сотрудники следственных органов и МЧС. По данным источника, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье об умышленном уничтожении или повреждении имущества.

Задержали ли поджигателя, официально на данный момент неизвестно. По данным издания 47news, силовики поймали его по горячим следам.

Несколько дней назад военкомат в Санкт-Петербурге также пытались поджечь, попытку показали на видео.