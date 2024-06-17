Петербурженку увезли с пляжа в реанимацию из-за ожога 60% тела

В Санкт-Петербурге 23-летняя девушка получила тяжелые солнечные ожоги на пляже у Финского залива. Ее доставили в реанимацию в полуобморочном состоянии, сообщил Telegram-канал «Mash на Мойке».

Жительница Кировского района провела на пляже весь день. Подруги увезли ее в больницу в тяжелом состоянии, девушка едва не падала в обморок. Врачи НИИ скорой помощи имени И. И. Джанелидзе диагностировали у нее ожоги первой и второй степеней 60% поверхности тела. Пациентку положили в реанимацию.

Пострадавшие от солнечных лучей обращались за медпомощью каждый год. В некоторых случаях у них находили аллергию при контакте с ультрафиолетовыми лучами. Врач-аллерголог-иммунолог «СМ-Клиника» Светлана Шаршкова заявила «Известиям», что реакцию провоцировали выделявшиеся под кожей фотосенсибилизаторы. Пострадавшим назначали антигистаминные препараты и топические стероиды.