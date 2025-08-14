Петербурженку оштрафовали за ложное заявление об угоне проданного автомобиля

Жительница Санкт-Петербурга пыталась вернуть себе автомобиль Audi A1, который продала, и сообщила в полицию о его угоне. Выборгский районный суд признал женщину виновной в ложном доносе и назначил ей наказание в виде штрафа в размере 10 тысяч рублей, написал «Петербург2» .

По информации Объединенной пресс-службы судов Петербурга, подсудимая признала свою вину в совершении деяния, предусмотренного частью 1 статьи 306 Уголовного кодекса РФ.

В конце 2023 года женщина продала свой автомобиль Audi A1. На транспортное средство был наложен запрет на проведение регистрационных действий, о чем владелица знала. Покупатель не выполнил устную договоренность разобрать машину на запчасти и продолжил ее эксплуатировать без переоформления на свое имя.

Вместо того чтобы решать спор в судебном порядке, бывшая владелица решила вернуть автомобиль незаконным способом. Она обратилась в 58 отдел полиции УМВД России по Выборгскому району с заявлением о краже. Правоохранителей она уведомила о якобы хищении ее автомобиля стоимостью 540 тысяч рублей, будучи предупрежденной об уголовной ответственности за ложные сведения.

После этого началось расследование, которое выяснило отсутствие факта хищения, и постановление о возбуждении дела было отменено.