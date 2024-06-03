Петербурженку избили и заставили выпить жидкость для розжига

СК начал проверку после избиения женщины в Шуваловском парке в Петербурге

Женщину избили в Санкт-Петербурге и заставили выпить жидкость для розжига. Об этом сообщило СК России по региону в Telegram-канале .

В ведомстве объяснили, что о происшествии узнали из публикации в интернете. В посте рассказали, что в Шуваловском парке избили 35-летнюю петербурженку.

«Также указано, что неустановленные лица заставили женщину выпить жидкость для розжига, в связи с чем последняя была доставлена в больницу с ожогом пищевода», — указали в сообщении.

Следователи начали проверку по факту происшествия. Прокуратура Выборгского района ждет результатов.

Ранее стало известно, что пожилую петербурженку ударили пластиковым тазом по голове около ее дома. В итоге женщина получила сотрясение мозга, закрытую черепно-мозговую травму и гематому на лбу.