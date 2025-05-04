Петербурженка на Mercedes въехала в посетителей кафе на улице Рубинштейна

Жительница Петербурга за рулем иномарки влетела на тротуар и наехала на группу посетителей кафе. Об этом сообщила пресс-служба МВД по региону.

ДТП произошло в центре города, на улице Рубинштейна. В результате наезда пострадал 32-летний мужчина, его госпитализировали в состоянии средней тяжести. Против женщины, которая управляла Mercedes, возбудили уголовное дело.

Полиция установила, что водитель намеренно наехала на посетителей кафе. Она объяснила, что причиной ее действий стал конфликт с представителями заведения.

Ранее в Калининграде водитель выехал на встречку, а затем сбил женщину с четырехлетним ребенком, не справившись с управлением. В результате аварии пострадали все трое. Скорая отвезла их в больницу.