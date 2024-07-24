Петербурженка бросила трех детей на улице и ушла на работу

Жительница Санкт-Петербурга оставила трех своих детей на улице без присмотра и отправилась на работу. Брата и двух его сестер поместили в больницу, а женщину привлекут к ответственности, сообщила пресс-служба Следственного комитета России.

Брошенных детей заметили на Васильевском острове, уточнило издание «Мойка 78». Сначала местные жители обратили внимание на одинокую годовалую девочку, на теле которой были синяки.

«Позже заметили еще двух детей без присмотра взрослых, ими оказались девяти- и 11-летний брат и сестра найденного ребенка», — подчеркнули в СК.

Дети, добавили в ведомстве, выглядели неопрятно. Их доставили в больницу для осмотра.

Личность их матери удалось установить. По данным «Фонтанки», 35-летняя женщина воспитывает детей одна. Уходя на работу, она оставляла их без присмотра.

На петербурженку составили протокол и могут возбудить против нее уголовное дело. Раньше женщину привлекали к ответственности за проституцию.

Ранее жительница Каменска-Уральского снимала видео, на котором душила своего ребенка для того, чтобы шантажировать его отца. Против нее были возбуждены два уголовных дела: по статьям «Угроза убийством» и «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего».