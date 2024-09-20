Петербургский школьник попал в реанимацию после взрыва газа в автосервисе
Подросток серьезно пострадал при ЧП в автосервисе, расположенном в Пушкинском районе Петербурга. Об этом сообщил «Петроград».
По предварительным данным, рабочие проверяли бак для прицепа, накачивая его воздухом под большим давлением. Впоследствии баллон с газом разгерметизировался и взорвался.
Находившемуся поблизости школьнику потребовалась госпитализация. У него диагностировали травмы головы, переломы и ушибы. Юного пациента поместили в реанимационное отделение.
Кровлю обновили в домах на трех улицах в Подольске
Депздрав объяснил, как в ране онкобольного москвича могли завестись опарыши
Еще 11 лесопарков обустроят в Подмосковье в этом году
Более 330 тысяч льготников получили соцкарты в Подмосковье с начала года
Правила пожарной безопасности в отопительный сезон напомнили в «Мособлпожспасе»
РЖД запустят поезда из Приморья в Северную Корею и Китай
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте