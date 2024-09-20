Петербургский школьник попал в реанимацию после взрыва газа в автосервисе

Подросток серьезно пострадал при ЧП в автосервисе, расположенном в Пушкинском районе Петербурга. Об этом сообщил « Петроград ».

По предварительным данным, рабочие проверяли бак для прицепа, накачивая его воздухом под большим давлением. Впоследствии баллон с газом разгерметизировался и взорвался.

Находившемуся поблизости школьнику потребовалась госпитализация. У него диагностировали травмы головы, переломы и ушибы. Юного пациента поместили в реанимационное отделение.