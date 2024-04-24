Петербургские правоохранители задержали подозреваемых в мошенничестве с маткапиталом | 360°

Происшествия 24 апреля 2024, 15:58 Петербургские правоохранители задержали подозреваемых в мошенничестве с маткапиталом

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Сотрудники полиции и ФСБ РФ задержали в Петербурге подозреваемых в мошенничестве с материнским капиталом. Специалисты провели 20 обысков, в ходе которых изъяли документы и деньги. Об этом сообщила Neva.Today со ссылкой на данные официального представителя МВД Ирины Волк.

Согласно информации ведомства, жительница Северной столицы находила многодетных матерей в Дагестане. Женщинам оформляли поддельную регистрацию в городе.

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На средства от выплат злоумышленники якобы приобретали земельные участки, которые уже принадлежали супругу фигурантки. Возбуждено несколько уголовных дел.