Петербургские полицейские задержали группу мошенников за фиктивную продажу техники

Сотрудники полиции Санкт-Петербурга задержали интернет-мошенников, которые занимались фиктивной онлайн-продажей техники. Об этом сообщил сайт «КП — Петербург» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по городу и области.

По данным ведомства, подозреваемые создали 150 сайтов и выставили на продажу компьютерную, бытовую и строительную технику. От покупателей они требовали полную предоплату, а после получения денег мошенники переставали выходить на связь.

Как сообщил сайт kp.ru, шестерых подозреваемых поместили под стражу, еще двоим выдали подписку о невыезде.