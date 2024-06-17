Петербургские полицейские задержали группу мошенников за фиктивную продажу техники

Сотрудники полиции Санкт-Петербурга задержали интернет-мошенников, которые занимались фиктивной онлайн-продажей техники. Об этом сообщил сайт «КП — Петербург» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по городу и области.

По данным ведомства, подозреваемые создали 150 сайтов и выставили на продажу компьютерную, бытовую и строительную технику. От покупателей они требовали полную предоплату, а после получения денег мошенники переставали выходить на связь.

Как сообщил сайт kp.ru, шестерых подозреваемых поместили под стражу, еще двоим выдали подписку о невыезде.

Ботулизм захватил регионы России. Как защитить себя от смертельной болезни

Около 20 тысяч подростков трудоустроятся на летнюю работу в Подмосковье

Украинский конфликт накаляется. Почему НАТО перешел к ядерным угрозам

Фестивали и экскурсии. Какие активности подготовил центр «Активное долголетие» в Красногорске

Ростовский захват. Как происшествие в СИЗО повлияет на систему ФСИН

Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте