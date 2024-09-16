Петербургские полицейские пресекли работу бара, где проходили свидания с консуматоршами

Сотрудники полиции Санкт-Петербурга пресекли работу бара на Суворовском проспекте, где проходили свидания с консуматоршами. Об этом сообщил сайт Neva.Today со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.
По данным ведомства, в полицию почти одновременно обратились двое мужчин. Они познакомились в интернете с девушками, которые привели их в один и тот же бар. Один мужчина перевел администратору за ужин 65 тысяч рублей, второй — 28 тысяч.
Отмечается, что благодаря таким свиданиям владельцы бара ежедневно получали 15-200 тысяч рублей за счет завышенной цены позиций в меню.
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