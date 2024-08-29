Петербургские полицейские обнаружили больше килограмма наркотиков в иномарке двух братьев
Правоохранители задержали в Петербурге двух братьев 26 и 35 лет. Их подозревают в незаконном распространении наркотиков, сообщил «Питер ТВ» со ссылкой на пресс-службу МВД РФ по городу.
Согласно данным ведомства, в машине Volkswagen Touareg, на которой передвигались мужчины, обнаружили больше килограмма запрещенных веществ, упакованных в полимерный пакет.
Возбуждено уголовное дело. Задержанным вменяют статьи о производстве, сбыте и пересылке наркотических средств.
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