Петербургские полицейские обнаружили больше килограмма наркотиков в иномарке двух братьев

Правоохранители задержали в Петербурге двух братьев 26 и 35 лет. Их подозревают в незаконном распространении наркотиков, сообщил «Питер ТВ» со ссылкой на пресс-службу МВД РФ по городу.

Согласно данным ведомства, в машине Volkswagen Touareg, на которой передвигались мужчины, обнаружили больше килограмма запрещенных веществ, упакованных в полимерный пакет.

Возбуждено уголовное дело. Задержанным вменяют статьи о производстве, сбыте и пересылке наркотических средств.

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