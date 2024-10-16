Песков не стал комментировать заявление Кадырова о покушении

В Кремле не комментируют высказывание главы Чечни Рамзана Кадырова о готовившемся покушении на его жизнь. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, сообщило РИА «Новости».
Он подчеркнул, что в случае каких-либо угроз любой россиянин имеет возможность обратиться в полицию. Правоохранители примут необходимые меры в соответствии с законом, добавил официальный представитель Кремля.
Ранее глава Чечни объявил о готовящемся на него покушении, в организации которого якобы участвовали сенатор Сулейман Керимов, а также депутаты Госдумы Бекхан Барахоев и Ризван Курбанов. Кадыров объявил им кровную месть и отметил, что причиной конфликта стала ситуация вокруг маркетплейса Wildberries.
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