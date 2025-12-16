Пешеход серьезно пострадала в ДТП с тремя машинами в Челябинске

На челябинской трассе «Меридиан» случилось массовое ДТП, в результате которого пострадала женщина-пешеход. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на пресс-службу городской Госавтоинспекции.

По информации ГАИ, 49-летний водитель Toyota Camry почувствовал себя плохо за рулем. В результате он столкнулся с Volkswagen Polo, а затем протаранил Ford Focus. Впоследствии автомобилист проехал на запрещающий сигнал светофора и сбил женщину.

Пострадавшую госпитализировали с тяжелыми травмами. Проводится проверка.