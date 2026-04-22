Пешеход пострадал в ДТП в центре Санкт-Петербурга

На переходе Большой Морской и Гороховой улиц в Санкт-Петербурге произошло ДТП: курьер на электровелосипеде сбил пешехода. По информации, полученной от читательницы «Мойки78» , пострадавший находится в сознании.

Прохожие оказали ему помощь и вызвали медиков. Курьер также остался на месте происшествия.

Ранее в январе Комитет по вопросам законности Петербурга провел рейд по соблюдению мер безопасности при курьерской доставке товаров. Проверки прошли в Центральном, Выборгском и Красносельском районах. Сотрудники комитета оценивали соблюдение доставщиками запрета на движение в специальных зонах, наличие у них определяющих номеров на одежде, сумке и транспорте, а также соответствие их внешнего вида и состояния транспорта установленным нормам.

С начала 2026 года за различные нарушения было составлено 26 протоколов. В 2025 году в ходе рейдов зафиксировали 619 административных нарушений.