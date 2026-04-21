Пешеход пострадал в ДТП в Бессоновском районе Пензенской области

В селе Ухтинка на втором километре трассы «Пенза — Лунино» 18 апреля в 13:40 произошло дорожно-транспортное происшествие. По предварительным данным, водитель автомобиля Lada Kalina, 30-летняя девушка, сбила пешехода, написала «Пенза-пресс» .

Пострадавшим оказался 77-летний мужчина, который получил серьезные травмы и был госпитализирован. По факту аварии проводится проверка.

Госавтоинспекция напоминает водителям о необходимости быть внимательными в местах возможного появления людей на дороге, соблюдать скоростной режим и правила проезда нерегулируемых пешеходных переходов. Пешеходам рекомендуется пересекать проезжую часть только в установленных местах и использовать световозвращающие элементы в темное время суток.