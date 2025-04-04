Пешеход попал в реанимацию после ДТП с легковушкой в Свердловской области

Мужчина попал под колеса легковушки в Новоуральске Свердловской области. Об этом сообщил TagilCity.ru со ссылкой на пресс-службу региональной Госавтоинспекции.

Авария произошла на Автозаводской улице. Известно, что пешеход пересекал проезжую часть на запрещающий сигнал светофора. Водитель Lada Granta не успел затормозить и сбил мужчину.

Пострадавшего поместили в реанимационное отделение с тяжелыми травмами. Проводится проверка.

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