Пешеход попал в больницу после ДТП с иномаркой на курганской трассе «Иртыш»

Мужчина 55 лет попал под колеса машины на трассе «Иртыш» в Кургане. Ему потребовалась медицинская помощь. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на отдел ГАИ по городу.

Согласно данным ведомства, пешеход пересекал проезжую часть вблизи «зебры». В какой-то момент на гражданина наехала иномарка Toyota Camry под управлением водителя 1985 года рождения.

Пострадавшего доставили в больницу. Медики диагностировали у пациента серьезные травмы. Правоохранители разбираются в обстоятельствах случившегося.

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