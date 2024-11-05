Пешеход попал в больницу после ДТП с иномаркой на курганской трассе «Иртыш»
Мужчина 55 лет попал под колеса машины на трассе «Иртыш» в Кургане. Ему потребовалась медицинская помощь. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на отдел ГАИ по городу.
Согласно данным ведомства, пешеход пересекал проезжую часть вблизи «зебры». В какой-то момент на гражданина наехала иномарка Toyota Camry под управлением водителя 1985 года рождения.
Пострадавшего доставили в больницу. Медики диагностировали у пациента серьезные травмы. Правоохранители разбираются в обстоятельствах случившегося.
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