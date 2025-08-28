Пешеход попал в больницу после ДТП на трассе в Удмуртии
Мужчина пострадал в дорожной аварии на трассе Ижевск — Аэропорт в Завьяловском районе Удмуртии. Об этом сообщил сайт Izhlife со ссылкой на Госавтоинспекцию республики.
Согласно данным полиции, 47-летний водитель, управляя машиной «Богдан-2111», сбил 38-летнего мужчину. Предположительно, пешеход пересекал проезжую часть на запрещающий сигнал светофора.
Пострадавшему потребовалась госпитализация. Правоохранители выясняют другие детали ДТП.
