Пешеход получил серьезные травмы, попав под колеса иномарки в Асбесте Свердловской области

Женщина за рулем легкового автомобиля сбила пешехода в Асбесте. Дорожная авария произошла в понедельник, 3 марта, на Уральской улице. Об этом пишет сайт Тagilcity.ru со ссылкой на представителей ГИБДД по Свердловской области.
По данным полицейских, мужчина пересекал проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, когда на него наехала иномарка Toyota Avensis. В результате пострадавший получил серьезные травмы, его доставили в больницу для оказания необходимой помощи.
Виновница ДТП заявила, что не сразу заметила пешехода. Она применила экстренной торможения, но столкновения избежать не удалось.
Стала известна дата запуска «Союза МС-27» к МКС
Региональный этап Всероссийского конкурса «Мастер года» начался в Подмосковье
В Брянской области нашли обломки ракеты ATACMS
Трюдо счел глупым введение Трампом тарифов против Канады
Медаль в честь 80-летия Победы вручат 119 жителям Лыткарина
«Одно фантастичнее другого». Песков высказался об отмене санкций против России
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте