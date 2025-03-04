Пешеход получил серьезные травмы, попав под колеса иномарки в Асбесте Свердловской области

Женщина за рулем легкового автомобиля сбила пешехода в Асбесте. Дорожная авария произошла в понедельник, 3 марта, на Уральской улице. Об этом пишет сайт Тagilcity.ru со ссылкой на представителей ГИБДД по Свердловской области.

По данным полицейских, мужчина пересекал проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, когда на него наехала иномарка Toyota Avensis. В результате пострадавший получил серьезные травмы, его доставили в больницу для оказания необходимой помощи.

Виновница ДТП заявила, что не сразу заметила пешехода. Она применила экстренной торможения, но столкновения избежать не удалось.