Пешеход погиб под колесами поезда в Тюменской области

Мужчина получил смертельные травмы, попав под железнодорожный поезд в Тюменской области. Происшествие случилось на станции Омутинская Свердловской железной дороги. Об этом сообщает сайт Ura.ru со ссылкой на пресс-службу Центрального межрегионального Следственного управления на транспорте СК России.

По данным правоохранителей, машинист принял меры экстренного реагирования, однако избежать столкновения с пешеходом не удалось. Сейчас стражи порядка устанавливают личность погибшего, а также выясняют все детали случившегося. При наличии оснований следователи возбудят уголовное дело.